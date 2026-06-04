6月4日、ENEOSサンフラワーズが今野紀花と池田沙紀の2選手の新加入を発表。背番号は今野が「10」、池田が「2」となった。 宮城県出身で現在26歳の今野は、179センチのスモールフォワード。聖和学園高校からアメリカのルイビル大学へと進学し、卒業後の2023－24シーズンからデンソーアイリスへ加入した。日本代表として3x3や5人制の国際大会でも活躍し、今シーズンのWリー