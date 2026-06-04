古河電気工業など電線株が安い。全体相場が下落するなか電線株にも利益確定の売りが先行している格好だ。ただ、大和証券は３日、電線セクターの投資判断の「強気」を継続した。生成ＡＩデータセンター需要を背景とした電線各社の中長期成長シナリオには変わりはなく、上値を切り上げる方向性をみている。古河電と住友電気工業、フジクラ、ＳＷＣＣのレーティングは「２（アウトパフォーム）」を継