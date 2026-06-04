名古屋グランパスは4日、公式サイトで「SNSにおける誹謗中傷について」と題した声明を発表した。それによると、5月17日に敵地で開催されたJ1百年構想リーグWEST第17節・セレッソ大阪戦(●1-6)後、SNS上で一部の所属選手に対し、安心・安全を脅かす極めて悪質なダイレクトメッセージ(DM)および投稿が確認されたという。クラブは「如何なる理由があろうとも、誹謗中傷や他者を攻撃する言動、リスペクトの無い悪意のある言動を