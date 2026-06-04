RB大宮アルディージャWOMENのMF仲田歩夢が3日に自身のインスタグラム(@ayu_nakada_13)を更新し、オフシーズンの韓国旅行を報告した。先日に福岡も訪れていた仲田は「釜山 西面 はじめての釜山観光 テジクッパが大優勝でした」と綴り、路上や飲食店での写真を複数アップ。チームメイトのDF乗松瑠華も一緒だったとみられる。コメント欄では「すごい可愛い」「むちゃくちゃ綺麗です」「韓国のアイドル」「大優勝」「4枚目の表情