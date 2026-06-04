開催：2026.6.4 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 11 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が4日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとロッキーズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャ、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 2回裏、8番 ホセ・シリ 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットで