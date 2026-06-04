Prime Videoにて配信中の音楽番組『Star Song Special』公式TikTokに、Snow Manの岩本照とB＆ZAIの矢花黎・今野大輝・稲葉通陽が登場。矢花と今野と稲葉が、Snow Manの「悪戯な天使」をダンスしている。 【動画】岩本照がB＆ZAIの“本人の前でちゃんと踊れるかな”チャレンジを撮影①② ■岩本が実際に撮影した動画も公開 動画には岩本がピンクのセットアップ、矢花・今野・稲葉は白シャツ＆ダメージデニム