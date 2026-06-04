【動画＆写真】嵐の名曲を青木滉平＆北川拓実がカバー／嵐の東京ドーム公演ジュニア舞台裏ショット ジュニア公式TikTokで北川拓実と青木滉平が、それぞれ嵐のカバーを披露している。 ■「後輩として最後のステージに一緒に立ち、大きな背中を見せていただけた事、人生の誇りです」（青木） 北川は「嵐さんに全ての感謝を込めて歌います」と添えて「感謝カンゲキ雨嵐」をカバー。手を前に組み