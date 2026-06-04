開幕まであと1週間となったFIFAワールドカップ2026。米メディア『ヤフー・スポーツ』は4日、日本が所属するグループFについて分析し、記事を公開。日本については「オランダに次ぐ実力」と記した。 ■「この中ではオランダが最強」 日本（FIFAランク18位）、オランダ（同7位）、スウェーデン（同38位）、チュニジア（同45位）で構成されるグループF。同メディアは「戦力を紙面上で見る限