国民民主党が、今年度の補正予算案に賛成する方針であることがわかりました。国民民主党はきょう（4日）、補正予算案をめぐる会合を開き、賛否については政調会長に一任することを決めました。関係者によりますと、国民民主は補正予算案に賛成する方針だということです。また、チームみらいの安野党首はきょう（4日に）行った会見で、補正予算案について、「物価高対策を継続するものであること」などを理由に賛成する考えを示しま