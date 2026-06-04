ＮＨＫは４日、２０２８年春から、連続テレビ小説「ほんのモキチ」を放送すると発表した。同作は１１８作目の連続テレビ小説で、歌人の斎藤茂吉の妻・輝子（てるこ）をモデルに、“朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の日常をコミカルに描くという。脚本は宮藤官九郎さん。河合優実さん（２５）がヒロインを演じる。