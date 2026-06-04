NHKは4日、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「ほんのモキチ」で、ヒロインは女優・河合優実（25）が務めると発表した。河合は24年放送で社会現象を巻き起こしたTBSドラマ「不適切にもほどがある！」で大ブレーク。映画「あんのこと」で第48回日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、実力派俳優として目覚ましい成長を遂げている。第118作目の連続テレビ小説は歌人