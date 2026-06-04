大阪・ＡＢＣテレビが制作し、ＡＢＥＭＡで配信される番組「東出昌大の野営デトックス」の公式ＳＮＳが更新され、次回ゲストに衝撃が走った。インスタグラムで「【次なる野営ゲスト】」と題し、「一人目渡部陽一６．５１８時〜入山ＡＢＥＭＡで配信開始」と戦場カメラマン・渡部陽一さんの出演を発表。「二人目箕輪厚介」と有名編集者の共演も報告された。渡部氏はトレードマークの帽子を脱ぎ、まるで別人のような