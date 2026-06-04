ANAのチャーター機で現地へ移動した日本サッカー協会（JFA）は6月3日、日本代表のANAのチャーター機での機内の様子を公開した。ファンからは「こういうオフショット最高に好き」と反響を呼んでいる。JFAは公式X（旧ツイッター）に「ANAのチャーター機で現地へ。飛行機内の様子をお届け！」と綴り、前田大然、久保建英、伊藤洋輝、菅原由勢、瀬古歩夢らの機内でのリラックスした表情を収めた写真を投稿した。トレーニングシャツ