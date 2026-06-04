キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が4日、自身のインスタグラムを更新。ワインを楽しんだ食事会でのユニクロコーデを紹介した。【写真】オシャレな雰囲気でワインを楽しむ安藤優子の“ユニクロ”コーデ投稿で全身コーデや食事のショットを公開。「一昨日大草直子さんとワイン会食」と紹介し、「とっても美味しい隠れ家的なバールにて。たくさん食べて､飲んで､おしゃべりして。最高の時間でした！」と振り返った。