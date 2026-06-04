俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、黒木と青木柚が“推し活”に熱中する本編映像が解禁された。【動画】ペンライトを振り回し、古参オタク同士が急接近⁉本編映像本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸容疑で逮捕された実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。借金を抱えた主婦、非正規雇用の研究員、未婚の妊婦という、それぞれ事