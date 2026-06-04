フィギュアスケート五輪メダリストの宇野昌磨と元世界ジュニア女王の本田真凜が、アイスダンスで現役復帰し、五輪を目指すことを発表した。2人は「しょまりん」と呼ばれ、早くもファンの間では五輪への出場と活躍が期待されている。 ビッグプロジェクトを発表した宇野と本田だが、2022年に交際中であることを公表済み。仲の良い様子をSNSなどで頻繁に公開し、結婚も間近だと言われているスケート界のビッグカップル