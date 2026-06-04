ＮＨＫは４日、２８年前期の連続テレビ小説について発表。タイトルは「ほんのモキチ」に決まった。脚本は宮藤官九郎氏。ヒロインは河合優実。歌人・斎藤茂吉の妻・輝子さんをモデルにした物語で、「朝ドラ史上最も不仲な夫婦の物語」になる。河合は「大変大きな役目を任せていただくことになり、日々関わって下さる全ての方々に心から感謝しています」などのコメントを発表。「あまちゃん」以来の朝ドラとなる宮藤氏も「せっか