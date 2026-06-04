◇ナ・リーグドジャース−ダイヤモンドバックス（2026年6月3日フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回2安打無失点の好投、打っても4試合連続マルチ安打をマークし、米記者も称賛した。投手・大谷は6回2安打無失点。6回は1死から四球と安打で一、二塁のピンチを招いたが、キャロルを初球の低め直球で注文通りのニ