自民党の鈴木俊一幹事長は4日、政治制度改革本部総会で、高市早苗首相と1日に会談した際、「今国会で1割を目標に衆院議員定数削減を目指す。削減は比例代表として、党内の意見をまとめてほしい」との指示を受けたと明らかにした。