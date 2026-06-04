ダイソーの電気小物売り場で見つけた『ブロック型デジタルタイマー時計』は、500円とは思えないクオリティの高さが魅力。大きく見やすい表示と押しやすいボタンで操作性◎手のひらサイズでデスクや枕元にも置きやすく、インテリアとしても優秀なアイテムです。これは即完売になりそうな予感…詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ブロック型デジタルタイマー時計価格：￥550（税込）サイズ（約）：6c