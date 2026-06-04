生前整理アドバイザーの徳田かなです。「そろそろ実家、片付けないとね」そう話していたはずなのに、いざ帰省して片付けようとすると、なぜか親はやりたがらない。片付けをきっかけに揉めてしまうこともありますよね。今回は、親も自分も傷つけずに、実家の片付けを進めるためのコツをお伝えします。【詳細】他の記事はこちら「片付けて」と言うと、揉める原因に「これ、使ってないでしょ？捨てたら？」実家でこんなこと、言った経