アソビシステムとトヨタ・コニック・プロが、日本発の“KAWAII”とモビリティ文化を掛け合わせた共創IP事業を開始することが発表された。 （関連：MORE STAR ソロインタビュー Vol.9：山本るしあ「普通に生きていたらもったいない」現実を見据え、強気にひたむきに） 本事業は、イベント単位での協賛／協業関係にとどまらず、ライブショーケース、モビリティサービス、カーライフグッズ、地域