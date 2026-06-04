暑い季節のお出かけに便利な、ダイソーの折りたたみ式サファリハットをご紹介。軽量で通気性に優れ、長時間かぶっても快適。さらに、帽子の内側に付いたメッシュ袋へコンパクトに収納できるため、持ち運びもラクラクです。深めのつばで日差しをしっかりガードし、汗をかいても洗える実用性の高さも魅力。要チェックですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：通気サファリハット（コンパクトタイプ、冷感付き）価格：￥550