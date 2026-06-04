飛行機や新幹線、長距離バスなどで長時間座っていると、足の置き場に困ることはありませんか。特に足が床にしっかり届きにくい人は、姿勢が落ち着かず疲れを感じやすいもの。ダイソーには、持ち運びしやすいエアー式のフットレストがあります。専用ポンプがなくても膨らませられるので、コンパクトに持ち運べて便利です。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：エアーフットレスト価格：￥330（税込）サイズ（約）：38cm×29cm