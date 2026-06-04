米グーグル（Google）は現地時間3日、最新のAIモデル「Gemma 4 12B」を発表した。ノートパソコンでのオンデバイス動作に向けて設計されており、ネイティブオーディオ入力を搭載した初のミドルサイズモデルとなる。LM StudioやOllamaなどで試用できる。 ベンチマーク性能は26B MoEモデルに匹敵 「Gemma 4 12B」は、端末でのエッジ処理に向けた軽量なE4Bと、高度な26B MoE（Mixture of Experts）