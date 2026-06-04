台風6号の影響により発生している、携帯電話各社の通信障害が一部エリアで復旧しつつある。KDDIでは6月4日11時29分ごろにすべての地域で復旧した。 各社の復旧した地域 NTTドコモの携帯電話サービスでは、沖縄県うるま市、愛媛県松山市、大洲市、兵庫県たつの市において通信サービスが復旧した。うるま市のサービス復旧にともない、一時的に提供されていた他社回線へのJAPANローミングの提供は