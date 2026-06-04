6人組女性アイドルグループ「夜行性アミューズ」の琴音ふりるさんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。ある失敗を告白したところ「ドジっ子かわいいwwww」「可愛さの方が圧勝」と話題になっています。【写真】アイドルの失敗告白に「ドジっ子かわいいwwww」の声「そんな小さいことより可愛さの方が圧勝してます」琴音さんは「ねえまって！やばい今日特典会来た人、ふりるの唇の上になんか付いてるなって思ってた？影ぼかすの