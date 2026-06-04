マウンドで躍動感あふれる投球を見せた大谷(C)Getty Imagesもう完全に手が付けられないフェーズに入った。現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、ドジャースの大谷翔平は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）を放ち、攻守で存在感を示した。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンを