「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（沖縄編）」不二家は、「チョコだらけ」が日本の名産品とコラボした第5弾「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅（沖縄編）」を、6月9日から発売する。「ホームパイチョコだらけ」のスピンオフシリーズとして昨年1月にスタートした「ホームパイチョコだらけぶらり日本の旅」の新商品が登場する。「ホームパイチョコだらけ」の商品キャラクター“だらけさん”が、日本をぶらり旅しながら立