「TRANSPARENT MECHANISM」イメージコクヨは、コクヨの人気商品「針なしステープラー＜ハリナックス＞（コンパクトアルファ）」、「2Way携帯ハサミ＜ハコアケ＞」、「テープのり＜ドットライナー＞」のボディを透明にした新シリーズ「TRANSPARENT MECHANISM（トランスペアレント メカニズム）」を6月10日から発売する。「TRANSPARENT MECHANISM」は製品本体のボディを透明にし、中の機能の美しさを際立たせた新たな文具シリーズ。