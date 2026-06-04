NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表した。主演は河合優実が務める。【写真】肩を並べる脚本宮藤官九郎氏＆主演河合優実「“朝ドラ”史上＜最も不仲な夫婦＞の物語」とうたう同作は歌人・斎藤茂吉とその妻・輝子をモデルに、脚本家・宮藤官九郎が究極のでこぼこ夫婦を笑いたっぷりに描く。なお、実在の人物をモデルにしつつ、