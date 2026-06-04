なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、6月10日午前11時から、期間限定で「辛旨赤の親子丼」など3品を販売する。「辛旨赤の親子丼」は、なか卯自慢の“ふわとろ”な親子丼に奥深いコクと刺激的な辛さが特長の特製旨辛ダレを合わせた夏にぴったりの一品になっている。厳選した唐辛子を使用し、一口目の辛さから後引く辛さで、単調ではない“重層的な辛さ”を実現した。特製旨辛ダレには、コチュジャン、キレのある辛さ