お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が3日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。自身の“スクール水着問題”への反響に驚く場面があった。イモトは以前放送で自身の「40歳のスクール水着」をどう思うかとリスナーに問いかけたところ、多くの反響が寄せられたとし、「本当にあれもね、さらっと軽い感じで言ったんだけれど、えー凄い」と驚きを口にした。リスナーからは「体を鍛えられてい