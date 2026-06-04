女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。メジャー2勝目を狙う25年シェブロン選手権覇者の西郷真央（24＝島津製作所）は3日、イン9ホールを回って最終調整した。今季はここまで8試合に出場し予選落ち2回でトップ10入りは1度もない。シーズン序盤はクラブやシャフトのテストも行いながらのプレーでショットに不安があったが、1カ月前にクラブも決