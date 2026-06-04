フィリーズのサンチェス＝3日（ロイター＝共同）米大リーグ、フィリーズのサンチェスが3日、フィラデルフィアでのパドレス戦の七回に得点を許し、連続イニング無失点が50回2/3で止まった。メジャー公式サイトによると、単一シーズンの記録としては、マウンドから本塁までが現行の距離になった1893年以降で歴代5位で、左投手では最長。歴代1位はハーシュハイザー（ドジャース）が1988年に記録した59回。（共同）