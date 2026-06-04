「まさか自分の子どもが……」と思っていても、スマホゲームの無断課金は珍しいトラブルではありません。特にクレジットカード情報やキャリア決済が使える状態になっていると、短時間で高額な請求につながることがあります。 本記事では、未成年者の課金を取り消せる仕組みと、親が確認すべき注意点を解説します。 中学生の無断課金「3万円」は取り消せる？ 中学生の子どもが、親に内緒でスマホゲ