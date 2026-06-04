“出せばミリオン”だったZEROBASEONEが分裂し、最初の答え合わせが出た。5人体制で再出発したZEROBASEONEの6thミニアルバム『Ascend-』は、初動51万4784枚。【写真】5人になったZEROBASEONE、初日売上が激減一方、ZEROBASEONEを離れたメンバーを中心に結成されたAND2BLEのデビューアルバム『Sequence 01: Curiosity』は、初動73万1673枚を記録した。数字だけを見れば、“新人”であるAND2BLEが、“本家”ともいえるZEROBASEONEを