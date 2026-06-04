女優ハン・ダガムが、最近45歳という韓国芸能界最高齢で妊娠し、注目を集めているなか、今後2人目の妊娠も可能だという結果を聞き、喜びを露わにした。去る6月3日、韓国で放送されたKBS 2TVのバラエティ番組『スターパパ奮闘記！スーパーマンが帰ってきた』では、ハン・ダガムが病院を訪れ、超音波検査を通じて、胎児の“お餅ちゃん”を公開した。【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開!?“お餅ちゃん”は、息子であることが明ら