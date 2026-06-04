全国各地のホテル･レストランや飲食店等に幅広く利用されている業務用食品ブランド「ジェフダ」のロゴマークが新しくなる。ジェフダは、全日本外食流通サービス協会(ALL JAPAN FOOD-SERVICE DISTRIBUTORS ASSOCIATION)の英語表記から頭文字をとった言葉で、業務用に特化した数多くのオリジナル商品を開発、提供している。ブランド商品総数は約1200アイテム。醤油だけで13アイテムを揃えるなど、様々な業務用ユーザーのニーズにマッ