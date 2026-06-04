日本発のグローバルグループ&TEAMが、自身初となるVRコンサート『&TEAM VR CONCERT BOUNDLESS』を開催することが決定した。本作は6月26日より国内外15都市で上映される。日本では東京、兵庫、愛知、福岡、大阪、広島、神奈川、宮城の全国8カ所、海外ではソウル、台北、高雄、マカオ、香港、シンガポール、バンコクの7都市で順次公開される予定だ。【写真】「大優勝」K、日本で見せた“最強ビジュアル”国内8カ所での上映は