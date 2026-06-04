J-オイルミルズの今期(3月期)の業務用の施策について伊藤賢也業務用油脂マーケティング部長は、「昨年度に続き、価格改定の遂行による収益改善を図っていく」と述べる。その背景として、世界的な人口増、バイオ燃料需要の高まりから原材料費の高騰が続いていることに加えて、物流費や包装資材費、エネルギー費など、サプライチェーン全体におけるインフラコストの上昇も継続していることを挙げる。それとともに、「不安定な中東情