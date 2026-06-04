【POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size】 【POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ【ワンピースstyle】 L size】 2027年1月 発売予定 価格：各8,800円 ウェーブは、フィギュア「POP UP PARADE BEACH QUEENS 式波・アスカ・ラングレー【ビキニstyle】 L size」と「POP UP PARADE BEACH QUEENS 綾波レイ