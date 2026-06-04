２０２８年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説の制作・主演発表会が４日に東京・渋谷の同局で行われ、主演は女優の河合優実で、脚本は宮藤官九郎氏が担当することが決まった。タイトルは「ほんのモキチ」。２０２４年に大ヒットしたＴＢＳ系ドラマ「不適切にもほどがある！」の２人が朝ドラでタッグを組む。同作は、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子の”朝ドラ史上最も不仲な夫婦”の物語が描かれる。会見に登場した河合は「この