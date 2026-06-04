安全対策により、プラグを差し込んだ瞬間に通電して感電したり、火花が発生したりすることはありません。 EVの充電、感電や故障の心配は不要？ EVの充電システムは屋外での使用を前提に設計されています。 EVを日常的に利用していると、屋根のない充電ステーションなどで、プラグやケーブルが雨に濡れる場面に遭遇することがあります。EVは高電圧を扱うため不安を感じるかもしれませんが、充電システムは屋外での