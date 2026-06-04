NHKで好評放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」。戦国時代、主人公・豊臣秀長（＝小一郎／仲野太賀）が、兄・秀吉（＝羽柴秀吉／池松壮亮）を支え、兄弟で天下統一を成し遂げるまでの軌跡を描く物語は快調に進行中。5月31日に放送された第21回「風雲！竹田城」では、主君・織田信長（小栗旬）の命令で播磨攻略に乗り出した秀吉から、初めて総大将を任された小一郎の活躍が描かれた。 この回の見どころは、何といっても小一郎役の仲