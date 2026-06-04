新進気鋭の女優・河合優実（25）が、2028年度前期の連続テレビ小説（第118作）のヒロインに抜てきされた。タイトルは「ほんのモキチ」。河合は前作「あんぱん」のヒロインオーディションの最終に残っていただけに、満を持してのヒロイン抜てきとなった。脚本は宮藤官九郎氏。宮藤氏は「あまちゃん」以来15年ぶりの朝ドラ執筆となり、河合とは24年TBS「不適切にもほどがある！」以来のタッグとなった。第118作目の連続テレビ小