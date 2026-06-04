NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは「ほんのモキチ」と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務め“最も不仲な夫婦の物語”を描く。【写真】脚本を務めるのは…やさしく微笑む宮藤官九郎氏河合優実は、2000年12月19日生まれ、東京都出身。鈍牛倶楽部所属。2020年公開の映画『由宇子の天秤』で、『第35回高崎映画祭』最優秀新人俳優賞を受賞