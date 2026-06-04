お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が4日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。コンビで習慣となっていることを明かした。同番組では、普段持ち歩く「マストアイテム」の私物を公開。歯ブラシ、鼻毛カッターに続き、ひげ剃りが登場すると、山崎は「これはうちのツッコミ係の柴田（英嗣）さんが、一昨年にプレゼントしてくれた」と打ち明けた。そして「クリスマスプレゼント交