お笑い芸人・ヒガ２０００（３８）が４日、都内で、こじらせハスキー・橋爪ヨウコ（４０）との結婚を発表し、１児の父であることを明かした。橋爪は昨年までに自身のＳＮＳで相手を公表せずに結婚と出産を報告していたが、ヒガは未公表だった。ヒガは慶応義塾大学経済学部卒業のピン芸人で、「ツギクル芸人グランプリ２０２５」では決勝に進出した。今回の金びょうぶ会見に至った理由は「売れてない自分が結婚発表を（ＳＮＳな