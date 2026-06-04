気象庁は４日、九州北部、中国、近畿の各地方で梅雨入りしたとみられると発表した。九州北部は平年と同じで、昨年より１９日遅い。中国は平年より２日早く、昨年より１９日遅い。近畿は平年より２日早く、昨年より１８日遅い。